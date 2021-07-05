Промсвязьбанк на базе омниканальной диалоговой системы Digital2Speech запустил в пилотном режиме уникальный сервис для предпринимателей, позволяющий выставлять и оплачивать счета в мессенджере Telegram.

«Чат-бот, созданный на основе технологий BSS c использованием нейронных сетей и машинного обучения, автоматически распознает счет и предлагает клиенту заполненное платежное поручение. Клиенту остается только подтвердить операцию СМС-кодом. Безопасность операции обеспечивается двухфакторной авторизацией и облачной электронной подписью», — говорится в релизе.

Использованные при разработке чат-бота ПСБ речевые технологии BSS входят в Единый реестр отечественного ПО. Они, в частности, позволяют распознать намерение клиента, сокращая количество шагов в диалоге клиента с ботом.

Отмечается, что обслуживание клиентов в автоматическом режиме, без обращения к другим системам банка и помощи сотрудников кредитной организации, существенно ускорило обработку обращений и снизило нагрузку на операторов контакт-центра.

«ПСБ продолжает развивать сервис чат-банка — мы уже реализовали более 20 консультационных сценариев, востребованных клиентами, и ожидаем удвоить их количество в течение месяца. Теперь предпринимателям доступен платежный функционал в привычном канале общения. Мы научили наш чат-бот выставлять и оплачивать счета, что существенно упрощает ежедневные рутинные процессы при ведении бизнеса. Клиенты ПСБ, которые уже воспользовались сервисом, отмечают простоту использования и удобство проведение платежей. В дальнейшем мы планируем внедрить сервис и в другие популярные мессенджеры», — прокомментировал старший вице-президент — директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.

Екатерина САВЕЛЬЕВА