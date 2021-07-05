Кредит Европа Банк запустил новую версию мобильного приложения «Кредит Европа Банк Бизнес» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на базе решения Digital2Business Mobile от BSS, сообщается в релизе кредитной организации. Новое приложение является полноценным мобильным офисом для бизнеса на платформах iOS и Android.

В мобильном банке реализована навигация с быстрым доступом к разделам — услугам, созданию документов, расширенному меню, поддерживается быстрая интеграция с новыми возможностями мобильных операционных систем.

«Основной упор в приложении сделан на улучшенном юзабилити — так, оптимизирован и упрощен процесс заполнения платежного поручения, появилась возможность подписывать документы при помощи Touch ID / Face ID (с использованием PayControl), в части безопасности реализованы вход по логину и паролю или индивидуальному ПИН-коду, привязка приложения к мобильному устройству», — говорится в сообщении банка.

На главном экране размещена вся необходимая информация: остаток по счету или совокупный остаток по счетам, расшифровка остатка по счету (фактический и доступный остаток), интерактивный блок платежей в работе, лента операций в режиме онлайн. Пользователь может использовать широкие возможности настроек фильтрации, включая преднастроенные фильтры.

Отмечается, что при работе с валютными счетами доступны международные реквизиты на английском языке, с отображением SWIFT и реквизитов банка-корреспондента.

Анна КОМАРОВА