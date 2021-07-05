«Открытие Брокер» и банк «Открытие» ввели ряд новаций с целью улучшения клиентского сервиса. Так, сразу после дистанционного открытия счета в компании «Открытие Брокер» у инвесторов появилась возможность оформить Opencard банка «Открытие», сообщили в кредитной организации.

Как поясняется в релизе, нужно выбрать адрес доставки в одном из более чем 500 городов России, далее с клиентом свяжется менеджер для уточнения деталей.

В числе преимуществ Opencard банк называет возможность пополнения брокерского счета без комиссии в мобильном приложении или интернет-банке, начисление 500 бонусных рублей в подарок при общих тратах по карте от 10 тыс. рублей, кэшбэк до 3% на все покупки, возможность делать переводы в другие банки без комиссии по номеру телефона через Систему быстрых платежей, скидки в 20% на отели и билеты при оплате бонусами на travel.open.ru, возможность получения статуса «Плюс» или «Премиум» при размещении определенного объема средств на счетах, в том числе брокерских, в группе банка «Открытие».

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Банк также усовершенствовал процедуру открытия брокерского счета через интернет-банк и приложение: теперь после начала процедуры регистрации требуется порядка пяти минут. Раньше новый счет открывался только на следующий день, напоминают в финучреждении.



«Инвестиционный бизнес группы «Открытие» переживает бурный рост на фоне активного развития дистанционных сервисов в интересах клиентов, а также за счет цифровизации большинства процессов», — комментирует генеральный директор компании «Открытие Брокер» Юрий Маслов. В компании рассчитывают, что предложенные новые опции «существенно ускорят выход новых инвесторов на биржу и позволят им оперативно отыгрывать рыночные идеи».

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Ася ШАЛИМОВА