ВТБ с 5 июля по 31 августа отменяет комиссию за оформление «ЭкоМультикарты», сообщается в релизе финорганизации. Обслуживание экокарты, более экологичной на этапе производства по сравнению с обычной пластиковой картой, останется бесплатным.
«В рамках специального летнего предложения банк отменяет разовую комиссию за оформление экокарты: клиенты могут оформить или перевыпустить ее бесплатно и пользоваться всеми преимуществами «Мультикарты» ВТБ в экоформате», — сообщается в релизе.
В частности, держателям экокарты доступны опции лояльности, кэшбэк от партнеров до 20%, бесплатные переводы на другие карты в рамках Системы быстрых платежей и многие другие плюсы.
Самые популярные дебетовые карты с cash back
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