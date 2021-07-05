ВТБ с 5 июля по 31 августа отменяет комиссию за оформление «ЭкоМультикарты», сообщается в релизе финорганизации. Обслуживание экокарты, более экологичной на этапе производства по сравнению с обычной пластиковой картой, останется бесплатным.

«В рамках специального летнего предложения банк отменяет разовую комиссию за оформление экокарты: клиенты могут оформить или перевыпустить ее бесплатно и пользоваться всеми преимуществами «Мультикарты» ВТБ в экоформате», — сообщается в релизе.

В частности, держателям экокарты доступны опции лояльности, кэшбэк от партнеров до 20%, бесплатные переводы на другие карты в рамках Системы быстрых платежей и многие другие плюсы.

Анна КОМАРОВА

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