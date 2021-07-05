🔹 Кабмин обсуждает повышение налогов на 400 млрд рублей. Предполагается, что более 100 млрд рублей должно принести повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли. Около 90 млрд рублей сгенерируют корректировка и расширение режима налога на дополнительный доход для нефтяной отрасли. Еще примерно 100 млрд обеспечит совершенствование системы уплаты акцизов. Остальные 100 млрд рублей принесет донастройка налогообложения состоятельных физлиц и другие меры.

🔹 Банк России на заседании в июле может повысить ключевую ставку опять на 0,5 процентного пункта — до 6% годовых, заявила гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет. По ее словам, в дальнейшем в агентстве ожидают еще несколько раундов повышения ставки.

🔹 Названы регионы с наибольшим количеством безработных. Первое место по выплатам пособий по безработице в России занимает Чечня. Поддержку в этой республике на май 2021 года получают более 46 тыс. человек. Второе место в рейтинге регионов с наибольшим количеством безработных занимает Московская область (31,3 тыс. человек), третье место — Башкирия (31,26 тыс. человек).

🔹 В России использование чужой карты будут квалифицировать как уголовное преступление. Соответствующие поправки были внесены в постановление пленума «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». Согласно нововведениям, тайное изъятие денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств, например если безналичные расчеты или снятие наличных денежных средств через банкомат были осуществлены с использованием чужой или поддельной платежной карты, надлежит квалифицировать как кражу по признаку «с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

🔹 ГК «Шоколадница» начала открывать кофейные зоны в формате навынос в СберБанке. Первая точка в офисе банка работает в Воронеже, открытие второй в городе намечено на август. В дальнейшем планируется развитие в других регионах присутствия. Инвестиции в открытие одной точки — 2,5 млн рублей, ассортимент — около 70 позиций, средний чек — 300 рублей.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

