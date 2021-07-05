Третья волна пандемии, инфляция и санкционные риски — главные угрозы для российской экономики во втором полугодии, предупреждают эксперты международной группы Coface, специализирующейся на торговом страховании и управлении рисками.

Согласно прогнозу, представленному в обзоре российского рынка Russia ViewPoint за I квартал 2021 года, весь остаток года пройдет для российской экономики под знаком восстановительного роста, но его темпы в ближайшем будущем будут оставаться крайне неоднородными. В целом российский ВВП в 2021 году вырастет на 3,5%, ожидают в Coface. В компании констатируют, что быстрее «встает на ноги» промышленное производство, тогда как сфера услуг возвращается к докризисным показателям значительно медленнее. Динамику в сфере услуг аналитики объясняют сохраняющимися карантинными ограничениями, которые к тому же могут быть ужесточены из-за третьей волны пандемии COVID-19 в России.

«Улучшение эпидемиологической обстановки в связи с вакцинацией будет способствовать устойчивому росту экономики. В ближайшее время содействовать возвращению рынка РФ к докризисному уровню будет целый ряд факторов — в частности, снижение безработицы, рост ипотечного и потребительского кредитования, благоприятный прогноз по ценам на нефть, а также интерес иностранных инвесторов к рисковым активам, к которым относится рубль, на фоне низких процентных ставок мировых центробанков», — комментирует генеральный директор подразделения «Coface Россия» Василий Чекулаев.

Минэкономразвития оценило рост ВВП в мае в 10,9% в годовом выражении Восстановление российской экономики в мае продолжилось, констатирует Минэкономразвития. Согласно данным, представленным в очередном выпуске «Картины деловой активности» , в мае 2021 года рост ВВП составил 10,9% в годовом выражении после 10,8% в апреле. Как уточняется, оценка за апрель была скорректирована на 0,1 процентного пункта в сторону повышения с учетом пересмотра Росстатом оперативных данных по отдельным видам экономической деятельности.

Аналитики констатируют, что посткризисное восстановление рынка РФ замедляют инфляция и сокращение доходов населения.

Они поясняют, что ускорение темпов инфляции обусловлено устойчивым восстановлением внутреннего спроса и ростом цен на мировых товарных рынках в условиях посткризисного оживления глобальной экономики. Согласно прогнозам Coface, по итогам года темп инфляции в России составит 5,1%.

«На фоне быстрой инфляции реальные располагаемые доходы россиян в I квартале 2021 года упали на 3,6% по сравнению с I кварталом 2020-го. Уровень безработицы в апреле снизился до 5,2%, однако по-прежнему остается ощутимо выше докризисного уровня в 4,6%. Повышенную безработицу и сокращение доходов населения можно отнести к числу основных факторов, замедляющих посткризисное восстановление российского рынка. Люди, обеспокоенные нехваткой средств, начинают урезать траты, что заметно «охлаждает» рынок: так, оборот розничной торговли в I квартале упал на 1,6% по сравнению с аналогичными периодом 2020-го, объем платных услуг населению — на 4,3%», — отмечают эксперты Coface.

По их мнению, «несмотря на позитивную динамику роста в целом, российский рынок по-прежнему остается под давлением из-за геополитической напряженности и риска новых санкций, что ограничивает инвестиционную привлекательность страны и снижает потенциал расширения экономики».

Перспективы рубля на 2021 год за последние несколько месяцев улучшились — устойчивое оживление национальной экономики вкупе с ростом цен на нефть способствуют укреплению российской валюты, однако риски введения новых антироссийских санкций вряд ли дадут рублю реализовать свой потенциал для роста в этом году, полагают в Coface. При этом аналитики дают чуть более оптимистичный прогноз по сравнению с Министерством экономического развития РФ: по их оценке, за этот год курс российской валюты укрепится до 72,9 рубля за доллар. Coface напоминает, что в апреле МЭР пересмотрело свой прогноз по среднему курсу доллара на 2021 год в более пессимистичную для рубля сторону — с 72,4 до 73,3 рубля за доллар (но в 2022-м рубль укрепится до 71,8, ожидают в ведомстве).

В числе прочего прогнозируется, что большинство отложенных мораторием «кризисных» банкротств придется на осень этого года.

«По итогам 2020 года число банкротств в России сократилось почти на 20%. В I квартале текущего года также было зафиксировано снижение частоты банкротств на 8%, однако в основном такая позитивная динамика объясняется мораторием на возбуждение процедур банкротства по инициативе кредиторов, который власти установили, чтобы помочь бизнесу пережить пандемический кризис. Эксперты Coface считают, что мораторий помог лишь отсрочить всплеск банкротств, а не предотвратить его. Срок действия моратория окончился 7 января этого года, а так как в среднем длительность рассмотрения дел о банкротстве в России составляет порядка семи — девяти месяцев, можно ожидать, что пик «отложенных» банкротств придется на III и IV кварталы текущего года», — поясняется в обзоре.

Как ожидают в Coface, быстрее всего в этом году будут расти индустрия информационных и коммуникационных технологий, металлургия, автопром и энергетический комплекс. Фармацевтический сектор сбавит темпы роста по сравнению с 2020-м, а перспективы восстановления розничной торговли будут сильно зависеть от динамики заболеваемости COVID-19. Несмотря на высокий риск роста числа банкротств во второй половине 2021 года, уже в 2022-м показатель вернется к докризисному уровню, считают эксперты.



«Третья волна пандемии, из-за которой российским властям за последние несколько недель пришлось ужесточить карантинные меры в ряде регионов, на данный момент остается одним из главных рисков, омрачающих перспективы восстановления национальной экономики на текущий год. Тем не менее стоит отметить, что российский рынок восстанавливается быстрее, чем предполагали пессимистичные прогнозы 2020 года. Если вакцинация населения позволит взять пандемию под контроль до конца 2021 года, можно ожидать, что многие из ключевых показателей здоровья национальной экономики постепенно вернутся к докризисным значениям уже в среднесрочной перспективе», — заключает Чекулаев.

Ася ШАЛИМОВА

