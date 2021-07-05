У банка «Открытие» появилось новое отделение на юге Москвы — в непосредственной близости от станции метро «Чертановская» по адресу: ул. Чертановская, д. 1г.

Как следует из сообщения банка, в новом офисе площадью 166 кв. м частным клиентам доступны оформление дебетовых и кредитных карт, кредитов наличными, вкладов, инвестиционных и накопительных продуктов, ипотечное кредитование. В офисе установлены три банкомата: один — внутри с ограниченным доступом, еще два — в круглосуточной зоне. С помощью устройств можно получать и вносить наличные, проводить переводы и платежи.

Как рассказала управляющая Центральным филиалом банка «Открытие» Екатерина Кузьма, в новом офисе есть система электронной очереди, возможна запись в отделение через сайт. Кроме того, там внедрена технология безбумажного подписания документов.

Офис «Чертановский» работает по будням с 10:00 до 19:00.



По информации банка, в августе начнет работу отделение возле станции метро «Сокол» по адресу: Ленинградское ш., д. 70 (туда переедет офис «Дубки-2»), а осенью — новый офис на юге Москвы около станции метро «Аннино».

Ася ШАЛИМОВА

