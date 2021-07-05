Опасения по поводу возможности формирования ипотечного пузыря безосновательны: так, в СберБанке просрочка по ипотеке находится на исторически минимальном уровне. Об этом рассказал во время выступления на круглом столе по жилой недвижимости в МИЦ «Известия» вице-президент СберБанка, директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васёв, передает пресс-служба «Сбера».

«Ипотечный пузырь формируется не тогда, когда начинают выдавать много ипотеки, а когда ее начинают выдавать заемщикам с не очень хорошей кредитной историей, которые не смогут выплачивать ипотеку. Сейчас на банках особая ответственность за то, кому они выдают кредиты. Говоря о просроченной задолженности, нужно смотреть на цифры. Есть такой показатель внутреннего мониторинга — NPL, который показывает неработающие активы в течение 90 дней, когда заемщик не платит по кредиту более трех месяцев. Этот показатель сейчас в СберБанке на исторически минимальном уровне. Такого не было никогда, и говорить о формировании в России ипотечного пузыря не совсем корректно. Так, ситуация, которая была в Штатах в 2008 году, — она не совсем о нас. Там банки в погоне за конкурентами выдавали кредиты, не оценивая платежеспособность клиентов», — сказал Васёв.



По его совам, на сегодняшний день ипотечный рынок в России хорошо регулируется. Банки отчитываются перед ЦБ о том, какие они выдают кредиты и кому, какие используются правила внутренних рейтингов. Поэтому опасения по поводу ипотечного пузыря безосновательны, заключил представитель «Сбера».

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Ася ШАЛИМОВА