Банк ВТБ 2 июля завершил размещение нового трехлетнего выпуска биржевых облигаций. Объем размещения составил 10 млрд рублей, ставка квартального купона — 7,5% годовых, что соответствует доходности 7,71%, сообщает банк в понедельник, 5 июля.

Более 90% выпуска было выкуплено крупными институциональными инвесторами.

«ВТБ закрыл очередное успешное размещение на облигационном рынке, ориентированное на институциональных инвесторов. Несмотря на непростой рыночный фон, была сформирована устойчивая книга заявок, и итоговое размещение прошло в рамках первоначально озвученного ценового диапазона», — комментирует член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

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