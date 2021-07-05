Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг банка «Центр-инвест» на уровне «А(RU)» со «стабильным» прогнозом. Рейтинг выпуска облигаций банка также подтвержден на уровне «А(RU)».

Как поясняется в сообщении АКРА, кредитный рейтинг КБ «Центр-инвест» обусловлен адекватным бизнес-профилем, сильным уровнем достаточности капитала, адекватной оценкой риск-профиля и адекватной оценкой ликвидности и фондирования банка.

«Центр-инвест» ведет деятельность преимущественно на территории Южного федерального округа, основные направления — кредитование населения (в основном ипотечное) и компаний малого и среднего бизнеса (преимущественно связанных с сельским хозяйством). Аналитики подчеркивают, что «Центр-инвест» активно реализует принципы экономического, социального и экологического управления (ESG) в основном регионе присутствия и является одним из первых банков, начавших развивать ESG-банкинг в России.

Адекватный бизнес-профиль («bbb») определяется устойчивыми позициями, занимаемыми «Центр-инвестом» в основном регионе присутствия как в сфере кредитования, так и в части привлечения средств клиентов. «Стратегия выглядит сбалансированной и учитывает тенденции развития российской банковской системы, при этом качество корпоративного управления в банке оценивается как высокое. Поддержку оценке бизнес-профиля также оказывает стабильно высокая диверсификация операционного дохода», — говорится в сообщении.

Существенный запас прочности по капиталу обусловлен сохранением буфера абсорбции убытков в рамках принятого балансового и внебалансового риска как по регулятивным нормам, так и по базельским стандартам. Собственная способность банка к генерации капитала оценивается как адекватная. Показатели операционной эффективности находятся на среднерыночном уровне.

Адекватная оценка риск-профиля определяется адекватной системой риск-менеджмента и приемлемым качеством кредитного портфеля, на который приходится 74% активов на 31 марта 2021 года. Доля проблемной задолженности составляет 8,5% портфеля. В числе прочего эксперты отмечают сокращение объема непрофильных активов на балансе банка за счет реализации части залогового имущества.



В числе прочего отмечается, что существенная зависимость ресурсной базы «Центр-инвеста» от средств физических лиц в некоторой степени нивелируется низкой концентрацией на десяти крупнейших группах кредиторов. Фондирование от регулятора банк не привлекает.

Ася ШАЛИМОВА