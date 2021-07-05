Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк запустил специальное предложение для офлайн-магазинов. Оно включает эквайринг на привлекательных условиях для бизнеса и сервис оплаты в рассрочку для частных лиц, говорится в сообщении банка.

Так, в рамках предложения владельцы офлайн-магазинов могут воспользоваться эквайрингом от СИАБа с комиссией от 1%. Абонентская плата за использование терминала не взимается, необходимое количество терминалов предоставляется компании-клиенту бесплатно, следует из релиза.

Для увеличения среднего чека и продаж предприниматели также получают инструмент в виде сервиса оплаты их товаров или услуг в рассрочку. «Покупатели получают товар сразу, а платят частями. Магазин получает деньги на следующий рабочий день после продажи», — уточняют в банке.

Процедура предполагает, что покупатель проходит регистрацию самостоятельно прямо в офлайн-магазине с помощью QR-кода или заранее получает одобрение на сайте Paylate. «Технология полностью безбумажная, сотрудники магазина не отвлекаются на оформление. Рассрочка предоставляется ООО «МКК «Кредит Лайн» (бренд Paylate), входящим в состав международной инвестиционной группы Finstar Financial Group», — сообщают в кредитной организации, напоминая, что с апреля 2021 года она также входит в состав Finstar Financial Group.



Предложение действует для новых клиентов. Акция проводится до конца августа текущего года.

Ася ШАЛИМОВА