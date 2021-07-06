Судебные приставы планируют принудительно собрать долги на общую сумму 482 млрд рублей, или на 28% больше, чем год назад, пишут «Известия» . Об этом рассказали в ФССП. В январе — мае этого года служба возбудила 3,7 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с граждан в пользу банков. За год количество злостных неплательщиков выросло на 1,1 млн. На начало лета наибольшее количество злостных неплательщиков зарегистрировано в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, Свердловской и Челябинской областях, рассказали в ФССП.

Пандемия повлияла на финансовое благосостояние россиян и на их возможность в срок обслуживать свои кредитные обязательства, отметил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. Темпы прироста для рынка пока приемлемы, в том числе и из-за мер поддержки со стороны государства, считает он.

Приставы сообщили о росте числа невыездных из-за долгов россиян Подавляющее большинство невыездных россиян — клиенты банков.

В Росбанке отметили, что количество договоров, по которым суммы будут взыскиваться в принудительном порядке, в первом полугодии 2021-го по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилось примерно на 15%. Размер долговых обязательств зависит от продукта: если это залоговый кредит на автомобиль или ипотека, то суммы долга достаточно внушительные. Рост объемов взысканий через суд зависит от экономической обстановки в стране, пояснили в кредитной организации. В «Открытии» ожидают роста количества требований задолженности через суд в этом году. В дальнейшем увеличению суммы и скорости взыскания поспособствует введение электронного документооборота как в судах, так и в ФССП, а также внедрение в последней цифрового исполнительного производства, полагают в организации.

Неисполнение решения суда заемщиком чревато принятием приставом мер принудительного взыскания, включая наложение ареста на имущество должника, напомнила эксперт адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Яна Платицына. По ее словам, также взыскание может быть обращено и на зарплату должника, но в пределах 50% от нее. Возможны временное ограничение на выезд гражданина из страны, если сумма задолженности превышает 30 тыс. рублей, а также на право управлять автомобилем. Также отказ от добровольного исполнения решения суда может стать основанием для взыскания с должника в пользу государства сбора в размере 7% от суммы задолженности, добавила юрист.