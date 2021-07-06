Введение QR-кодов для посещения ресторанов в Москве повлияло на решение сделать прививку от коронавирусной инфекции 33% жителей столицы. Об этом сообщается в исследовании компании IFORS Research, которое было проведено 26—30 июня среди 1 тыс. москвичей.

По данным аналитики, среди непривитых респондентов 33% отметили, что введенная мера о сокращении доступа в рестораны и кафе в той или иной степени повлияла на их решение сделать прививку: 24% отмечают, что задумались о прививке, а 9% записались или уже привились первым компонентом вакцины.

После введения в Москве системы QR-кодов для посещения ресторанов, кафе и других заведений общественного питания большинство москвичей признались, что стали посещать рестораны и кафе реже (62%). В том числе реже будут посещать рестораны и кафе и москвичи, у которых уже есть прививка от коронавируса.

50% жителей столицы считают, что выручка ресторанов, кафе и заведений общественного питания снизится на 70% и более по сравнению с выручкой в весенние месяцы.

Система оформления QR-кодов в Москве заработала с 25 июня, с 28 июня посещать кафе и рестораны в столице смогут лишь те, кто сможет предъявить код, подтверждающий, что его владелец завершил вакцинацию от ковида, переболел им в течение последних шести месяцев либо сдал отрицательный тест, действительный в течение трех дней. До 11 июля включительно без предъявления кода в городе можно будет посещать летние веранды и сезонные кафе.