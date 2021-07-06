В процессинговой компании «Мультикарта» в течение месяца может смениться руководитель, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на участников рынка. В последние восемь лет должность занимает Кирилл Свириденко. По информации источников, перемены происходят на фоне перевода проектов ВТБ на собственный процессинг на базе недавно приобретенного банком ПО компании OpenWay, что грозит компании потерей существенной части бизнеса. Планируется, что с 1 августа компанию возглавит выходец из ВТБ Дмитрий Подольский. Основными задачами нового руководителя станут оптимизация деятельности компании и сохранение команды, полагает источник.

В пресс-службе ВТБ отметили, что «для решения новых задач предполагается привлекать новых руководителей». Там заверили, что «Мультикарта» продолжит обслуживать в обычном режиме карточные потоки своих клиентов, включая ВТБ и Почта Банк. В «Мультикарте» на запрос не ответили.

По мнению источников, в ВТБ пока не хотят афишировать переход на собственный процессинг. Как пояснил один из собеседников издания, такие новости, как потеря основного клиента, как правило, приводят к значительному оттоку других неаффилированных клиентов. Логично, что до полного перехода банк будет отрицать практически полное сокращение бизнеса с «Мультикартой», считает другой источник на платежном рынке. По словам собеседника в крупном банке, содержание двух процессингов одновременно неэффективно, в ситуации внедрения полнофункционального собственного процессинга в ВТБ логично, что туда будет переводиться как весь бизнес самого банка, так в перспективе и бизнес партнеров.