Тверской районный суд Москвы заочно арестовал бенефициара компании «Финансовый брокеръ» Александра Дрибенца, обвиняемого в хищении более 2,5 млрд рублей у нескольких тысяч вкладчиков, пишет «Коммерсант» . Ранее также заочно был арестован гендиректор этой фирмы Алексей Мустафин.

С ходатайством о заочном аресте учредителя ООО «Финансовый брокеръ» и еще более десятка уже ликвидированных фирм Александра Дрибенца следователь ГСУ ГУ МВД России по Москве обратился в Тверской райсуд столицы через три года после возбуждения уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). При этом сам фигурант, имеющий помимо российского гражданства еще и латвийский паспорт, уже два года находится в розыске.

По версии следствия, мошеннической деятельностью компания занималась с июня 2015 года по май 2018 года. Изначально расследование этого дела вело УМВД по Центральному округу Москвы, однако больших успехов не достигло, лишь зафиксировав, что компания Алексея Мустафина и Александра Дрибенца занималась привлечением средств граждан под займы с высокими процентами (от 23% до 35%) якобы для вложения в выгодные проекты, а потом деньги были похищены. В итоге Алексея Мустафина в качестве подозреваемого допросили лишь в апреле 2019 года, когда было установлено 132 эпизода мошенничества. Сейчас в деле около 750 потерпевших, которым был причинен ущерб на сумму от 150 тыс. до 3,7 млн рублей. Всего, согласно искам, заявленным самими клиентами «Финансового брокера», их обманули более чем на 2,5 млрд рублей.

По окончании допроса бывшего гендиректора ООО Алексея Мустафина отпустили под подписку о невыезде, после чего он исчез. Пообщаться с Александром Дрибенцом, у которого уже была судимость за мошенничество, следователю ни разу не удалось. В розыск обоих объявили практически одновременно летом 2019 года.

Само дело в конце мая 2020 года после многочисленных жалоб пострадавших руководству МВД России и Генпрокуратуры на волокиту и нарушение разумных сроков следствия передали в ГСУ ГУ МВД по Москве. Однако и там в поиске организаторов аферы не преуспели: аналогичный бизнес, которым тот же Александр Дрибенец занимался в Крыму с 2012 года, он свернул одновременно с объявлением в розыск. В итоге в рамках этого дела задержали лишь трех девушек-менеджеров одного из трех зарегистрированных в Москве дополнительных офисов, которые принимали деньги вкладчиков. Всех их по ходатайствам следователя Тверской райсуд определил под домашний арест. В общей сложности им вменили 37 эпизодов мошенничества на 28,7 млн рублей. Расследование в отношении них уже завершено, сейчас они знакомятся с материалами дела. Однако защита обвиняемых считает, что, упустив организаторов, которые и распоряжались всеми собранными у граждан деньгами, девушек сделали крайними в этой истории.