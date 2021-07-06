Большинство россиян остаются консервативными в вопросах семейного бюджета, предпочитая объединять доходы супругов и совместно решать финансовые вопросы. При этом основным семейным «бухгалтером» является женщина, свидетельствуют результаты июньского опроса, проведенного Россельхозбанком.

Согласно опросу, почти каждая вторая семья в России ведет учет всех расходов и доходов семьи на регулярной основе. Более трети опрошенных сводит «дебет с кредитом» периодически, например при планировании дорогостоящей покупки.

При этом более половины участников опроса (52%) не имеют семейных накоплений на непредвиденный случай. Общая финансовая «подушка безопасности» есть у 40% респондентов, а в семьях 7,4% опрошенных россиян каждый из супругов имеет свои сбережения на случай непредвиденных трат.

Самой популярной моделью семейного бюджета у российских пар является совместный бюджет, когда все доходы жены и мужа общие и тратятся сообща. Такой вариант выбрали 75% опрошенных россиян. 18% респондентов предпочитают вести смешанный бюджет (часть доходов общая, а часть — личная). Раздельный бюджет, который широко распространен и уже стал нормой в США и Европе, выбрали лишь 6,5% участников.

Роль главного бухгалтера в семье в большинстве случаев исполняет жена (54%). В то же время, несмотря на главенство женщин в семейных финансах, все решения по крупным тратам денег супруги в основном принимают совместно. Так ответили 73% респондентов. В семьях 14% респондентов все важные финансовые решения принимает муж, в 11% — жена.

Что касается заработка, то, по словам 46% участников опроса, в их семьях уровень дохода между супругами отличается более чем на треть. Примерно одинаково с мужем/женой зарабатывают 38% респондентов.

Карманные деньги ребенка также являются совместной тратой супругов. 74% участников опроса отметили, что в их семьях и муж, и жена дают ребенку деньги на ежедневные траты.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

