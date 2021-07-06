СберБанк расширил функционал сервиса «Свое дело» на нерезидентов — самозанятых граждан из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Одновременно в «Сбербанке Онлайн» упрощена регистрация самозанятых россиян, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь в мобильном приложении быстро и удобно стать официальными самозанятыми могут граждане стран ЕАЭС: Республики Беларусь, Армении, Казахстана и Киргизии.

Ограничение законодательное: список стран прописан в федеральном законе 422-ФЗ.

Основные виды деятельности этой категории самозанятых в России — няни, парикмахеры, строители, клинеры, мастера по ремонту, курьеры, водители.

Сервис «Сбербанк Онлайн» позволяет зарегистрироваться в Налоговой службе РФ в качестве плательщика налога на профессиональный доход.

Вести свое дело можно через основные функции сервиса «Сбербанк Онлайн» для легальной работы самозанятых: создавать электронные чеки, отправлять их своим клиентам, просматривать список чеков и ежемесячно оплачивать налог, рассчитанный на основании сформированных чеков.

Для регистрации в сервисе самозанятому — гражданину ЕАЭС необходимы только российский ИНН и активное мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

Екатерина САВЕЛЬЕВА

