Четверть (26%) жителей России считают свою работу идеальной, говорится в исследовании Работы.ру и мессенджера Viber. Большинство опрошенных (72%) указали, что главным признаком работы мечты является высокая зарплата, 50% отметили, что важен хороший рабочий коллектив, 46% — значимость стабильности компании, а 45% выделили важность комфортных условий труда, 41% опрошенных жителей России важным критерием работы мечты считают хорошего руководителя, 36% — возможность профессионального роста. Для 31% опрошенных важно удобное расположение работы и близость к дому, 26% полагают, что на работе мечты должны быть интересные и амбициозные задачи, 21% отметили наличие соцпакета и нематериальных бонусов.

Гибкий график на работе мечты указали 19% респондентов, 18% опрошенных рассказали, что для них работа мечты — удаленная, 15% хотели бы приносить помощь обществу, а 8% больше ценят возможность для быстрого карьерного роста.

Чтобы работа для 83% опрошенных стала идеальной, они хотели бы получить повышение зарплаты, 34% желают расширения соцпакета, по 24% участников исследования отметили, что ждут улучшений в отношениях с коллективом или хотели бы введения свободного графика работы, 21% респондентов указали, что в их работе не хватает удаленного или гибридного формата работы. Еще 20% отметили, что желают работать поближе к дому, 19% хотели бы сменить руководителя, 11% — переехать в более комфортный офис.

Росстат: уровень безработицы снизился в мае до 4,9% Уровень безработицы в России в мае составил 4,9%, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Росстата.

Дополнительным главным критерием работы мечты 66% респондентов назвали регулярную индексацию зарплат, 48% также хотели бы иметь оплачиваемый отпуск более 28 дней в году, 39% хотят оплату транспортных расходов, 27% — введения четырехдневной рабочей недели, 24% — оплату расходов на связь.

Лучше всего искать работу через знакомых, считают 65% опрошенных, 59% респондентов отметили эффективность поиска на официальных сайтах компаний, 46% находят хорошие предложения о работе на job-сайтах, 21% — в социальных сетях, 15% отметили сообщества и тематические каналы в мессенджерах, а 10% — рекрутинговые агентства.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО

