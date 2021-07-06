Мобильное приложение Новикомбанка теперь доступно в официальном магазине приложений AppGallery, которым пользуются владельцы смартфонов Huawei и Honor, сообщается в релизе финорганизации.

За счет размещения на площадке AppGallery банк расширяет аудиторию своего онлайн-сервиса.

Для загрузки приложения надо зайти в AppGallery и ввести в поисковой строке «Новикомбанк». Все функции приложения — переводы, оплата услуг, оформление заявки на кредит, открытие вклада и многое другое — действуют в этой версии.

Анна КОМАРОВА