Банк России начинает разработку срочных ставок, основанных на значениях процентной ставки однодневного межбанковского кредитования RUONIA, и публикует для обсуждения предложения по расчету срочных версий RUONIA . В 2021 году будут проведены процедуры публичных обсуждений методологии срочных ставок с экспертным сообществом российского финансового рынка, сообщает пресс-служба регулятора.

«В связи с завершением Банком России работы по организации администрирования процентной ставки RUONIA и подтверждением соответствия ее администрирования международным стандартам Банк России объявляет о начале проекта по разработке срочных ставок, основанных на значениях RUONIA. Целью указанного проекта является расширение использования RUONIA на финансовых рынках. Проект предусматривает разработку методологии расчета срочных ставок, основанных на значениях RUONIA, с последующей организацией в текущем году публичных обсуждений методологии в экспертном сообществе финансового рынка Российской Федерации. Настоящий доклад является частью проекта и подготовлен для представления экспертному сообществу основных подходов и предложений Банка России к расчету срочных ставок, основанных на значениях RUONIA», — говорится в докладе.

Предлагаемые срочные эталонные ставки могут быть применены как для целей исследования и мониторинга ситуации на рынке межбанковского кредитования, использования в прогнозных моделях, так и применяться профессиональными участниками финансового рынка в коммерческих продуктах.



Ответы на представленные в докладе вопросы регулятор просит направлять по электронной почте на адрес: ruonia_administr@cbr.ru или посредством формы обращения в разделе «Ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average)».

Екатерина САВЕЛЬЕВА

