Управление финансового надзора Пекина обнародовало заявление, в котором предупредило подотчетные ему учреждения о запрете предоставления ряда услуг компаниям, чья деятельность связана с криптовалютой.

Ранее три ассоциации банковской и интернет-индустрии Китая объявили, что финансовые и платежные учреждения страны больше не могут принимать криптовалюты в качестве оплаты или предлагать связанные с ними услуги и продукты. В конце мая также состоялось совещание, созванное комитетом по финансовой стабильности и развитию Госсовета КНР, где прозвучало заявление, что власти страны перейдут к решительным мерам в отношении майнинга и торговли биткоинами, а также о намерении бороться с деятельностью, связанной с биткоинами.

«Настоящим мы предупреждаем соответствующие учреждения и организации, находящиеся под нашим контролем, что им не разрешается оказывать такие услуги, как предоставление помещений, маркетинг, реклама для деятельности, связанной с криптовалютой», — говорится в заявлении на сайте регулятора.

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Финансовым и платежным учреждениям, деятельность которых регулируется управлением, не разрешается прямо или косвенно предоставлять связанные с криптовалютой услуги. «В то же время мы напоминаем массовому потребителю о необходимости повысить осведомленность и понимание о возможных рисках и сформировать правильную инвестиционную концепцию. Не участвуйте в деятельности по популяризации торговли криптовалютой, не следуйте слепо за связанными с криптовалютой спекулятивными тенденциями, остерегайтесь ущерба для личной собственности, своих прав и интересов», — добавили в управлении.

Отмечается, что следует крайне внимательно и бережно относиться к личным банковским счетам, не использовать их для пополнения криптовалютного баланса, перевода и вывода средств. Регулятор также сообщил, что уже распорядился, чтобы компания Beijing Qudao Cultural Development приостановила деятельность в связи с подозрением, что она оказывала услуги по сопровождению программного обеспечения для проведения операций с криптовалютой, сайт компании уже закрыт.