Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за июнь 2021 года увеличилось на 484 тыс. человек, превысив 12,7 млн. В июне 2021 года сделки на бирже совершали более 1,9 млн человек. Совокупный приток средств физлиц в акции, облигации, биржевые фонды на Мосбирже за последние 12 месяцев достиг 1,1 трлн рублей.



Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в июне составила 36%, облигациями — 15%, на срочном рынке — 43%, на спот-рынке валюты — 12%.

Стоимость чистых активов биржевых фондов, торгуемых на Мосбирже, достигла 217,1 млрд рублей (3 млрд долларов США). Инвесторам доступны 89 биржевых фондов: 69 БПИФов и 20 ETF.

Количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам июня превысило 4,1 млн. Оборот по ИИС с начала 2021 года составил 835,1 млрд рублей, в структуре оборота 85% — сделки с акциями, 8% — с облигациями, 6% — с биржевыми фондами.

Регионы — лидеры по количеству открытых ИИС — Москва (440,4 тыс.), Московская область (246 тыс.) и Санкт-Петербург (191,4 тыс.). Из остальных регионов в топ-3 вошли Свердловская область (135,5 тыс. счетов), Республика Башкортостан (133,3 тыс.) и Краснодарский край (121,3 тыс.).

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В «Портфель частного инвестора» по итогам июня вошли акции «Газпрома» (21,6%), «Норникеля» (16,6%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (13% и 7,6% соответственно), «Сургутнефтегаза» (8,2%), акции «Аэрофлота» (7,7%), МТС (7,4%), «Магнита» (6,2%), «ЛУКОЙЛа» (5,9%), ВТБ (5,8%).

Из иностранных ценных бумаг в «Портфель частного инвестора» вошли акции Alibaba (20,7%), Tesla (20,7%), Apple (14,2%), Baidu (10%), Boeing (6,9%), Intel (6%), Virgin Galactic (5,9%), Amazon (5,7%), Qualcomm (5,3%), Pfizer (4,6%).

Топ-10 биржевых фондов в портфелях частных инвесторов по итогам июня: фонд инвестиций в IT-сектор США — FXIT (17,6%), в акции Китая — FXCN (16,6%), в акции США — FXUS (16,5%), в золото — FXGD (12,4%), в российские акции, облигации, денежные средства и золото — TRUR (10,3%), фонд инвестиций в российские корпоративные еврооблигации в долларах США — FXRU (6%), фонд на индекс РТС — FXRL (5,9%), фонд на акции немецких компаний — FXDE (5,5%), денежные средства и золото — TUSD (5,2%), фонд на индекс S&P 500 — SBSP (4%).

Екатерина САВЕЛЬЕВА