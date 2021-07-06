Абсолют Банк запустил мобильное приложение «Абсолют Mobile» для операционной системы Huawei.

Как поясняют в кредитной организации, приложение создано для новых устройств Huawei, на которые нельзя было установить приложение Абсолют Банка на базе операционной системы Android. «Теперь поклонникам техники от китайской компании будет доступен весь функционал «Абсолют Mobile», — подчеркивается в релизе.

Скачать приложение можно на официальном сайте мобильных сервисов Huawei.



Абсолют Банк также напоминает, что в начале июня выпустил обновленную версию мобильного приложения «Абсолют Mobile» на базе Android с улучшенным интерфейсом и функционалом. Скачать «Абсолют Mobile» для Android можно в Google Play.

Ася ШАЛИМОВА