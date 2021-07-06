Банк «Зенит» повысил ставки по депозитам для частных лиц на 0,4 процентного пункта, сообщается в релизе финорганизации.
Максимальная доходность по вкладу «Баланс» составит 5,34% на срок 400 дней. Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно с зачислением на счет по вкладу (капитализация) либо на текущий или карточный счет.
Также банк улучшил условия по вкладу «Доход в ЗЕНИТе». Клиенты могут открыть вклад по ставке 5,4% годовых на срок 700 дней. При досрочном закрытии вклада с 351-го дня действует ставка 4,5%. Для открытия депозита достаточно 30 тыс. рублей. Выплата процентов осуществляется в конце срока.
Пополнение депозитов и расходные операции не предусмотрены.
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