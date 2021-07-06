Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила усовершенствовать процедуру оформления льготной ипотеки для жителей Дальневосточного федерального округа, чтобы снизить стоимость жилья, передает ТАСС.

«Предлагаю при координации «ДОМ.РФ» вывести работу с гражданами в проактивный формат на территории Дальневосточного федерального округа, введя новую, максимально удобную для граждан процедуру», — сказала она, выступая во вторник на президиуме Совета законодателей.

Яровая предложила «ДОМ.РФ» совместно с регионами ДФО проводить анализ и оценку востребованности программ льготной, семейной и дальневосточной ипотеки, а также выявлять льготные категории. «Регионы подают заявку на строительство под льготную ипотеку от имени групп заинтересованных граждан на специальный сервис портала – «Спроси.дом.рф». Граждане также могут оставить индивидуальную заявку на этом электронном ресурсе. «ДОМ.РФ» на основании заявок осуществляет работу с банками и застройщиками по процедуре, которая может быть разработана в упрощенном порядке. Граждане обращаются в одно окно и одновременно заключают договор долевого участия с застройщиком и договор ипотечного кредита с банком, что существенно упростит взаимодействие для всех сторон. Координацию осуществляет «ДОМ.РФ», — пояснила Яровая.

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По ее словам, реализация предложенного механизма позволит «существенно увеличить предложение на рынке первичного жилья, тем самым снизить стоимость жилья для дальневосточных семей». Кроме того, такая процедура будет привлекательной для застройщиков, так как будет гарантировать оплату и реализацию конечного продукта, уверена Яровая. Она также сообщила, что Совет законодателей проведет мониторинг реализации программ семейной и льготной ипотек в регионах.

Совет законодателей будет мониторить реализацию льготной ипотеки в регионах Совет законодателей промониторит реализацию программ «Семейной ипотеки» и «Льготной ипотеки» в регионах, сообщила зампредседателя Госдумы Ирина Яровая, выступая на президиуме совета законодателей. Информация об этом размещена на сайте нижней палаты парламента.

Замглавы Минстроя России Никита Стасишин со своей стороны пояснил, что в настоящее время «ДОМ.РФ» как оператор льготных ипотечных программ аккумулирует спрос от банков, а работа застройщиков под гарантированный заказ ведется для улучшения жилищных условий только отдельных категорий граждан. По его словам, Минстрой совместно с «ДОМ.РФ» в кратчайшие сроки посмотрит, «как сделать гарантированный спрос в том регионе, куда может зайти федеральный застройщик». «Это мы сейчас сделаем», — подчеркнул Стасишин.



Заместитель генерального директора «ДОМ.РФ» Артем Федорко в свою очередь поддержал предложение о проактивном формате работы по государственным программам улучшения жилищных условий граждан. «Здесь важно, чтобы такая работа проактивно выстраивалась как по федеральным, так и по «субъектовым» программам. Мы сейчас начали такую работу и с полпредствами, и с субъектами Российской Федерации, чтобы на нашей площадке консолидировать все государственные программы поддержки граждан, [чтобы] начать предоставлять такие услуги в проактивном режиме», — отметил Федорко.