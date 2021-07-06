Банки получили в июне больше запросов заемщиков на реструктуризацию кредитов, чем в предыдущем месяце, свидетельствуют данные очередного информационного бюллетеня ЦБ «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса» .

В частности, Банк России опросил 74 кредитные организации о результатах их работы по реструктуризации задолженности граждан за период с 20 марта 2020 года по 30 июня 2021 года. За отчетный период в адрес кредитных организаций от заемщиков поступило 3,682 млн обращений об изменении условий кредитного договора, в том числе с 27 мая по 30 июня 2021 года — 80,9 тыс. заявок.

«Рост числа обращений на 22,3% по сравнению с предыдущим раундом мониторинга (с 29 апреля по 26 мая 2021 года) связан с двумя факторами. Во-первых, с большим количеством нерабочих дней в мае; во-вторых, с более продолжительным периодом последнего раунда мониторинга», — поясняют в ЦБ, отмечая также, что число полученных заявок в июне примерно совпадает с апрельским показателем (79,7 тыс.).

В общей сложности банками проведена реструктуризация примерно 2 млн кредитов, а в июне этого года количество проведенных реструктуризаций составило 31,9 тыс. (за май — 33,7 тыс.).

Объем ссудной задолженности по реструктурированным кредитам достиг 954,2 млрд рублей. Прирост данного показателя с 27 мая по 30 июня 2021 года составил 13,8 млрд рублей против 13,1 млрд за период с 29 апреля по 26 мая 2021 года.

В числе прочего ЦБ проанализировал информацию об обращениях по поводу предоставления ипотечных каникул. «По состоянию на 30 июня 2021 года поступило 47,8 тыс. обращений о предоставлении ипотечных каникул в соответствии с федеральным законом от 1 мая 2019 года № 76-ФЗ. За весь период мониторинга ипотечные каникулы фактически были предоставлены по 18,3 тыс. заявлений на сумму 47,3 млрд рублей. Доля фактически проведенных ипотечных каникул составляет 89,2% от одобренных заявок. Отказы получены по 18 тыс. требований, в основном из-за непризнания нахождения заявителя в трудной жизненной ситуации или превышения максимального размера кредита», — говорится в материале.

Также сообщается, что, согласно информации, полученной от 33 крупнейших банков, включая 12 системно значимых, в период с 20 марта 2020 года по 31 мая 2021 года объем реструктурированной ссудной задолженности юридических лиц превысил 6,1 трлн рублей, или 16,6% от совокупного портфеля обследуемых банков (кроме субъектов малого и среднего предпринимательства).

Что касается реструктуризации задолженности субъектов МСП, то, по информации от 66 банков (включая все системно значимые), за период с 20 марта 2020 года по 30 июня 2021 года число соответствующих обращений составило 202,8 тыс. (рост на 2,2% по сравнению с показателем на 26 мая, когда он составлял 198,4 тыс.). В июне в банки поступило 4,4 тыс. обращений против 2,3 тыс. в мае и 4,3 тыс. в апреле.

Общее число проведенных реструктуризаций достигло 101,4 тыс., увеличившись на 0,8% по сравнению с показателем предыдущего раунда мониторинга. В июне было проведено свыше 0,8 тыс. реструктуризаций против 0,5 тыс. в мае.

Объем ссудной задолженности по реструктурированным кредитам составил 936,2 млрд рублей. За месяц было проведено реструктуризаций на 10,8 млрд . Объем ссудной задолженности, в среднем приходящийся на один реструктурированный кредит, остался на уровне 9,2 млн рублей.



Согласно информации от шести банков, формирующих более 60% суммарного портфеля кредитов в сегменте МСП, за период с 20 марта 2020 года по 30 июня 2021 года половина от общего количества реструктурированных ими кредитов пришлась на кредиты, выданные предприятиям оптовой и розничной торговли.

Ася ШАЛИМОВА

