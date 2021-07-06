Повышение минимального размера оплаты труда до 13 617 рублей с 2022 года коснется примерно 4,7 млн работников в России. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту Минтруда РФ, опубликованному во вторник на портале нормативно-правовых актов, передает ТАСС.

«Проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» предлагается изложить в новой редакции часть первую статьи 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», установив МРОТ с 1 января 2022 года в сумме 13 617 рублей в месяц, что составляет 42% величины медианной заработной платы за 2020 год (32 422 рубля, по данным Росстата). <…> Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,7 млн работников», — говорится в документе.

Названы медианные доход и зарплата россиян в 2020-м, МРОТ и прожиточный минимум на 2022-й Минимальный размер оплаты труда вырастет в 2022 году на 6,4%. Как сообщается на сайте Минтруда, по предварительной оценке, МРОТ в 2022 году составит 13 617 рублей.

В пояснительной записке отмечается, что вступление в силу законопроекта предусматривается с 1 января 2022 года.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ, размер МРОТ на следующий год увеличится по сравнению с 2021 годом на 6,4%.

Ранее вышло постановление правительства РФ, согласно которому прожиточный минимум для трудоспособного населения с 1 января 2022 года будет установлен в размере 13 026 рублей.

С 1 января в РФ вступил в силу закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума, предполагающей их определение исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода.



Закон также устанавливает МРОТ в размере «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, установленного в текущем году».