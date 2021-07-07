Участники рынка недвижимости рассказали «Известиям» , в каких регионах и городах будет выгоднее всего купить жилье в соответствии с новыми условиями по льготной ипотеке для покупки жилья на первичном рынке — предельный лимит кредита составляет 3 млн рублей для всех регионов (ранее было 12 млн в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн — в остальных субъектах), а ставка — 7% вместо 6,5%.

По данным «Бест-Новострой» и сервиса bnMap.pro, больше всего квартир в новостройках стоимостью до 3 млн рублей среди субъектов с крупными региональными центрами — в Уфе и Башкортостане (36% от всей экспозиции), Самаре (38%), Ульяновске (37%), Твери (39%), Волгограде (31%), Екатеринбурге (15%) и их областях. Также в исследовании представлены города, в которых немало квартир за 3—5 млн — их также реально купить с помощью льготной ипотеки, доплатив до 40% своих средств. В их числе и Петербург (13% лотов от всей экспозиции), Ленобласть (44%), Казань и Татарстан (31%), Тюмень и область (48%), Краснодар и Краснодарский край (28%), Новосибирск и область (33%), Екатеринбург и область (36%) и другие.

Совет законодателей будет мониторить реализацию льготной ипотеки в регионах Совет законодателей промониторит реализацию программ «Семейной ипотеки» и «Льготной ипотеки» в регионах, сообщила зампредседателя Госдумы Ирина Яровая, выступая на президиуме совета законодателей. Информация об этом размещена на сайте нижней палаты парламента.

При этом в числе самых перспективных с точки зрения инвестиций названы Петербург (стоимость новостроек там выросла на 39,4% с момента запуска продаж), Ленобласть (плюс 34%), Краснодар и область (плюс 73%, 28% лотов там продаются за 3—5 млн рублей) и другие, говорится в исследовании.

Управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский уверен, что использовать кредит с льготной ставкой для инвестирования в новостройки будет особенно выгодно в экономически развитых городах с высокой деловой активностью и численностью населения выше 1,2 млн человек. Первое место среди них занимает Санкт-Петербург с населением почти 5,4 млн человек, далее следуют Новосибирск (1,6 млн), Екатеринбург (1,4 млн) и Казань (1,25 млн), отметил он.

Эксперты уверены, что в регионах, где лимита в 3 млн рублей достаточно для покупки первичного жилья, спрос останется высоким. Это позволит девелоперам повышать цены на квартиры в самых ликвидных проектах больше, чем в среднем по рынку.