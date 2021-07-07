Курс рубля вновь находится не в самом благоприятном положении, но со временем российская валюта укрепится, пусть и не слишком значительно, пишут «Известия» , ссылаясь на мнение экспертов. Фундаментальных факторов за этим движением как будто бы не стоит, особенно если учитывать рост цен на нефть. Сейчас нефть подорожала и достигла отметки 75 долларов за баррель, но полное отсутствие реакции рубля на это удивительно. По словам главного экономиста «Эксперт РА» Антона Табаха, сейчас против рубля работают сезонные факторы — от дивидендов до открытия Турции, при том что доходы от нефти стерилизуются. К осени при таких ценах не только на нефть, ставках на пике (и ожиданиях снижения инфляции), если не заиграют ставки или глобальные риски, мы увидим рубль существенно более крепким, отметил эксперт.

Минфин решил увеличить объемы операций по скупке валюты на рынке, по сравнению с июнем они вырастут на 30% — такая активность неизбежно должна сказаться на валютных курсах. Как сообщил профессор Высшей школы экономики Евгений Коган, главная цель для государства сейчас — снизить уровень инфляционных ожиданий. Для того чтобы инфляция снижалась, можно поднимать ставку и гробить отечественную промышленность, а можно укреплять рубль и тем самым ослаблять влияние растущих цен, которые дают рост издержек. Поэтому все, что сейчас происходит с покупкой валюты, — это странно и, наверное, неправильно, пояснил Коган.

В Coface назвали главные угрозы для российской экономики во втором полугодии Третья волна пандемии, инфляция и санкционные риски — главные угрозы для российской экономики во втором полугодии, предупреждают эксперты международной группы Coface, специализирующейся на торговом страховании и управлении рисками.

По словам гендиректора криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкла Росса-Джонсона, политика слабого рубля проводится властями сознательно — в кризис сильный рубль может навредить российской экономике, так как одним из ключевых источников пополнения бюджета является экспорт и продажа энергоносителей. Сейчас стоимость рубля незначительна в геополитическом масштабе, пока есть возможность пополнить резервы и достойно выйти из кризиса. Рубль занижается искусственно, так как сейчас выгодно аккумулировать доллары, пояснил эксперт.

Аналитик «Финама» Анна Зайцева считает, что «контрцикличность» бюджетного правила как раз и заключается в том, чтобы снизить зависимость рубля от цен на нефть. По ее словам, в том, что рубль не растет, нужно прежде всего винить снижение интереса иностранных инвесторов к рублевым активам из-за «высоких страновых рисков». Но на горизонте до конца года тенденция на укрепление рубля будет преобладать, чему будет способствовать ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ, прогнозирует Зайцева. Целевой диапазон компании по курсу доллара до конца 2021 года находится на уровне 69—74 рублей.