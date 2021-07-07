МСП Банк уменьшает уставный капитал более чем в два раза, чтобы устранить основание для осуществления мер по предотвращению банкротства, пишет «Коммерсант» . По рекомендации его наблюдательного совета Корпорация МСП приняла решение сократить уставный капитал с 24,2 млрд до 10,7 млрд рублей, следует из раскрытия информации. Эта мера позволит снять нагрузку на уставный капитал и создаст возможности для дальнейшего роста объемов поддержки МСП.

Так, банк нацелен в течение 45 дней устранить регуляторное нарушение, считает младший вице-президент Moody's Лев Дорф. Фактически банк таким образом снимает с себя регуляторные риски (возникновение основания для осуществления мер по предотвращению банкротства), отметил эксперт. По его мнению, скорее всего, в обновленный уровень уставного фонда банк заложил дополнительное снижение собственного капитала из-за недавно досозданных и потенциально новых резервов по кредитному портфелю.

СМИ: МСП Банк может лишиться лицензии из-за убытка капитала Если банк соблюдает нормативы достаточности по капиталу и своевременно восстановил капитал, никаких санкционных мер применяться не будет.

Как пояснил управляющий директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Александр Сараев, выбор этого решения может говорить о том, что другие меры поддержки оперативно реализовать не получилось. Столь значительное сокращение капитала может объясняться тем, что банк действует в рамках ожиданий — собственный капитал банка может сократиться еще больше после отмены послаблений в части резервирования ссуд с 1 июля. Такое мероприятие устранит регуляторное нарушение и снимет с банка признак банкротства, но не исправит ситуацию со слабым запасом по обязательным нормативам по достаточности капитала, отметил Сараев.

Банку, возможно, потребуется либо отрегулировать уровень активов под риском, либо со временем привлечь дополнительный капитал, который в любом случае понадобится ему для продолжения кредитования, считает Дорф. После формирования большей части необходимых резервов по старым проблемным активам и кредитам, реструктурированным в период пандемии, проблемы прошлых лет в большей степени будут закрыты, пояснил эксперт.