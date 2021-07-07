Российские фондовые индексы в среду начали торги разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,09% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 880,91 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,21% и равнялся 1 648,46 пункта.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов оценивает обстановку на мировых рынках по состоянию на утро среды как близкую к нейтральной. Рынки испытывают дефицит значимых новостей, отмечает эксперт. Он не ожидает сильных движений мировых рынков сегодня.

«Индекс Мосбиржи вчера впервые в истории протестировал отметку 3 900 пунктов, вновь ведомый акциями нефтегазового сектора, однако не смог удержаться выше нее и растерял весь внутридневной рост вслед за достаточно резкой просадкой нефтяных котировок», — напоминает аналитик. Он допускает, что сегодня индекс Мосбиржи может продолжить проторговывать диапазон 3 850—3 900 пунктов в ожидании улучшения внешнего фона. «Несмотря на некоторый откат цен на нефть, на нефтегазовый сектор по-прежнему смотрим позитивно ввиду приближающихся дивидендных «отсечек» по ряду «фишек» и дефицита идей в других секторах», — поясняет эксперт.

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Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова также не исключает, что в начале основной сессии российские фондовые индексы могут попытаться вернуться к повышению ввиду стабилизации мировых настроений и попыток роста нефтяных цен. «У текущих уровней будет решаться краткосрочная судьба фьючерсов на «черное золото», которые вновь подверглись волатильности на фоне неопределенности в отношении судьбы сделки ОПЕК+. В целом день обещает быть спокойным на макроэкономические данные, а протоколы заседания ФРС отечественные активы будут отыгрывать уже в четверг. Близость многолетних и исторических максимумов по рисковым активам в целом провоцирует тревожность инвесторов», — прогнозирует эксперт.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

