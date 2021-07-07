В 2021 году рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов по версии Forbes пополнился 34 новыми участниками. Так, среди новичков оказались глава Чечни Рамзан Кадыров, вице-премьер Татьяна Голикова — благодаря возросшим доходам своего мужа Виктора Христенко, а также заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Помимо главы Чечни, в группу руководителей субъектов с рекордными доходами, как и в прошлом году, вошли губернатор Брянской области Александр Богомаз и президент Татарстана Рустам Минниханов. Подавляющее большинство участников рейтинга — региональные и федеральные депутаты, чьи высокие семейные доходы, как правило, связаны с ведением бизнеса. Большими заработками могут похвастаться руководители «Ростеха» и «ВЭБ.РФ».

Отмечается, что тройка лидеров осталась прежней, но участники поменялись местами: на первое место с третьего поднялся президент УК «Южуралзолото» и депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков, на третье — опустился прошлогодний лидер, депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов. Единственный новичок рейтинга, оказавшийся в топ-10, — депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев. Совокупный доход участников рейтинга составил 75,9 млрд рублей — на 10,1 млрд больше, чем по итогам 2019 года.

Для составления рейтинга Forbes изучил декларации более 250 ведомств и структур органов власти. В качестве ранжирующего показателя в рейтинге выбран семейный доход, то есть сумма дохода представителя власти, его супруга или супруги и их несовершеннолетних детей. Если представитель власти является индивидуальным предпринимателем, то его доход, по сути, является «выручкой», а не личным доходом, но текущие требования к декларациям госслужащих не различают два этих вида дохода. В числе объектов недвижимости учтены земельные участки, жилые и дачные дома, квартиры и другие активы.

Так как отдельные исследуемые органы власти на момент публикации рейтинга на сайте Forbes не обнародовали декларации о доходах, финальная версия списка может отличаться от нынешней. В частности, декларации не опубликовали Законодательное собрание Свердловской области и Курганская областная дума. В случае появления «новых» участников рейтинга они будут «сдвигать» на одну строчку вниз участников с более низким уровнем доходов, отмечает издание.