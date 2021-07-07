Чистая прибыль СберБанка за январь — июнь 2021 года выросла в 1,8 раза, до 594,8 млрд рублей. В июне банк заработал 106,8 млрд рублей. Такие данные отчетности по РСБУ приводятся в релизе кредитной организации.

«Восстановительный рост экономики в первой половине 2021 года позволил нам существенно нарастить кредитный портфель и улучшить его качество. С начала года мы выдали более 6 триллионов рублей корпоративных и 2,7 триллиона рублей розничных кредитов. Благодаря фокусу на операционной эффективности соотношение расходов к доходам сохраняется на уровне 28%. В результате за первое полугодие 2021 года «Сбер» заработал чистую прибыль в размере 594,8 миллиарда рублей, показав рентабельность капитала 24,7%», — комментирует финансовый директор СберБанка Александра Бурико.

Чистый процентный доход вырос на 11,7% по сравнению с первым полугодием 2020 года, до 767,4 млрд рублей. Данный рост обусловлен увеличением объема работающих активов: кредитов и портфеля ценных бумаг, поясняют в банке.

Чистый комиссионный доход составил 271 млрд рублей, что на 19,1% больше аналогичного периода прошлого года. Мощным драйвером роста остаются операции с банковскими картами, включая эквайринг, доходы от которых увеличились на 33%, уточняют в финучреждении.

Активы банка по итогам июня снизились за счет укрепления рубля и составили 34,9 трлн рублей. Без учета валютной переоценки рост активов составил 1%.

Корпоративным клиентам в июне выдано 1,3 трлн рублей, наибольший месячный объем с начала года. Корпоративный кредитный портфель за месяц вырос на 0,3%, до 15,7 трлн рублей по состоянию на 1 июля 2021 года. При этом без учета валютной переоценки рост составил 0,9%.

Частным клиентам в июне выдано кредитов на сумму 525 млрд рублей. В результате розничный портфель за месяц вырос на 2,5% как за счет ипотечного, так и потребительского кредитования и на 1 июля составил 9,5 трлн рублей. Доля ипотеки в розничном портфеле превысила 59% на конец июня 2021 года.

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле вырос в июне на 0,07 процентного пункта, до 3,2%, преимущественно за счет корпоративного сегмента.

Объем средств физических лиц увеличился на 0,8% без учета валютной переоценки и достиг 16 трлн рублей. Средства на счетах эскроу продолжили расти на фоне роста объема выдаваемых жилищных кредитов и на 1 июля превысили 1,1 трлн рублей.



Объем средств юридических лиц за июнь вырос на 0,5 трлн рублей, или на 7,1% без учета валютной переоценки, и приблизился к 8 трлн. В июне банк нарастил объемы привлечения средств корпоративных клиентов в рублях, что позволило сократить использование средств государственного финансирования в сопоставимом объеме.

Банк привлек с рынка капитала 37 млрд рублей в июне путем выпуска биржевых облигаций.

Базовый и основной капиталы в июне изменились незначительно и составили 3,865 трлн и 4,015 трлн рублей соответственно. Общий капитал увеличился за месяц на 83 млрд рублей, или на 1,8%, преимущественно за счет полученной в июне прибыли.

Достаточность базового и основного капитала составила 11,97% и 12,43% соответственно.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

