Банк «Открытие» выпустил Visa Opencard в уникальном дизайне победительницы творческого конкурса молодых художников Анастасии Митяковой, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Банк «Открытие» и Visa совместно с художником Максом Гошко-Даньковым провели конкурс на лучший дизайн Opencard. Цель конкурса — дать возможность молодым художникам и любым творческим людям проявить себя, продемонстрировать свои таланты, создав уникальный кастомизированный продукт для банка. Победителем стала Анастасия Митякова из Санкт-Петербурга, набравшая наибольшее суммарное число голосов на сайте и оценочной креативной комиссии конкурса. Анастасия получила грант 100 тысяч рублей», — говорится в релизе.

Как уточняют в «Открытии», концепция дизайна карты отражает главные ценностные атрибуты бренда банка — открытость и инновационность.

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Стоимость выпуска карты в новом дизайне — 399 рублей. Комиссия списывается единожды при выпуске. Обслуживание — бесплатное.

Все остальные условия — обычные для Opencard:

кэшбэк до 3% на все покупки;

скидка 20% на отели и билеты при оплате бонусами на travel.open.ru;

доход до 4,5% годовых по счету «Моя копилка».

Екатерина САВЕЛЬЕВА