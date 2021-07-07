Банк «Открытие» выпустил Visa Opencard в уникальном дизайне победительницы творческого конкурса молодых художников Анастасии Митяковой, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Банк «Открытие» и Visa совместно с художником Максом Гошко-Даньковым провели конкурс на лучший дизайн Opencard. Цель конкурса — дать возможность молодым художникам и любым творческим людям проявить себя, продемонстрировать свои таланты, создав уникальный кастомизированный продукт для банка. Победителем стала Анастасия Митякова из Санкт-Петербурга, набравшая наибольшее суммарное число голосов на сайте и оценочной креативной комиссии конкурса. Анастасия получила грант 100 тысяч рублей», — говорится в релизе.

Как уточняют в «Открытии», концепция дизайна карты отражает главные ценностные атрибуты бренда банка — открытость и инновационность.

Самые популярные дебетовые карты с бесплатным обслуживанием

Выбор пользователей Банки.ру
Название Проценты на остаток, % Стоимость обслуживания, ₽ Cashback
Умная карта
Газпромбанк
нет 0 до 10%
Лиц.№ 354
All Airlines
Тинькофф Банк
нет 0 - 3 588 нет
Лиц.№ 2673
CitiOne+
Ситибанк
нет 0 нет
Лиц.№ 2557
Citi Priority
Ситибанк
нет 0 - 3 600 есть
Лиц.№ 2557
My life
Уральский Банк Реконструкции и Развития
нет 0 до 5%
Лиц.№ 429
Смотреть все бесплатное обслуживание и выпуск

Стоимость выпуска карты в новом дизайне — 399 рублей. Комиссия списывается единожды при выпуске. Обслуживание — бесплатное.

Все остальные условия — обычные для Opencard:

  • кэшбэк до 3% на все покупки;
  • скидка 20% на отели и билеты при оплате бонусами на travel.open.ru;
  • доход до 4,5% годовых по счету «Моя копилка».

Екатерина САВЕЛЬЕВА