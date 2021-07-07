Банк «Открытие» выпустил Visa Opencard в уникальном дизайне победительницы творческого конкурса молодых художников Анастасии Митяковой, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Банк «Открытие» и Visa совместно с художником Максом Гошко-Даньковым провели конкурс на лучший дизайн Opencard. Цель конкурса — дать возможность молодым художникам и любым творческим людям проявить себя, продемонстрировать свои таланты, создав уникальный кастомизированный продукт для банка. Победителем стала Анастасия Митякова из Санкт-Петербурга, набравшая наибольшее суммарное число голосов на сайте и оценочной креативной комиссии конкурса. Анастасия получила грант 100 тысяч рублей», — говорится в релизе.
Как уточняют в «Открытии», концепция дизайна карты отражает главные ценностные атрибуты бренда банка — открытость и инновационность.
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Стоимость выпуска карты в новом дизайне — 399 рублей. Комиссия списывается единожды при выпуске. Обслуживание — бесплатное.
Все остальные условия — обычные для Opencard:
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