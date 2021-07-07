Россия разрабатывает поправки в законодательство о конфискации цифровых активов, ставших источниками дохода от преступлений, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая на открывшейся в Санкт-Петербурге конференции руководителей прокуратур европейских государств.

«Серьезным вызовом является криминальное использование криптовалют в нашей стране. Значимым шагом в преодолении этой проблемы стало принятие в июле 2020 года федерального закона «О цифровых активах». В настоящее время идет работа по внесению изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство», — сообщил Краснов. По его словам, «это позволит применять ограничительные меры и конфискацию в отношении виртуальных активов».

Генпрокурор отметил, что виртуальные активы стали применяться и в коррупционных целях, в том числе при взяточничестве. «Латентность данных криминальных деяний в последнее время усугубляется использованием в качестве взяток криптоактивов, совершением криптовалютных обменных операций как способом отмывания похищенных бюджетных средств», — отметил Краснов.