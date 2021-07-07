Агентство по страхованию вкладов в первом полугодии 2021 года направило на расчеты с более чем 100,4 тыс. кредиторов 216 ликвидируемых банков 39,22 млрд рублей. При этом в июне на расчеты с 29,3 тыс. кредиторов направлено 5,32 млрд рублей, говорится в сообщении АСВ.



«По состоянию на 1 июля 2021 года средний размер удовлетворения требований кредиторов 381 кредитной организации, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, составил 48,1%. При этом требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 67,7%, второй очереди — на 37%, третьей — на 32,8%», — отмечает агентство.

По данным на 1 июня 2021 года, агентство осуществляет функции конкурсного управляющего (ликвидатора) в 342 кредитных организациях.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

