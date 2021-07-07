Росбанк планирует разместить на Московской бирже рекордный для банка по объему выпуск облигаций серии БО-002Р-09 в размере 20 млрд рублей. Прием заявок на приобретение облигаций данного выпуска состоялся 5 июля. После закрытия книги ставка первого купона данной серии была определена в размере 7,6% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Срок обращения серии — два года (732 дня) с даты начала размещения, купонный период составляет 183 дня. Номинальная стоимость облигаций — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала.
В день открытия книги заявок первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в размере 7,7—7,8% годовых при объеме не менее 5 млрд рублей, что соответствует доходности погашения (YTM) в размере 7,85—7,95% годовых. В течение дня ориентир купона снижался несколько раз до финального уровня 7,6% (доходность 7,74%), при этом объем выпуска был увеличен до 20 млрд рублей.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
ПР-Лизинг-001Р-01
ПР-Лизинг
|
19.58%
|
28.06.2021
погашение
|Купить
|
Мостотрест-7-об
Мостотрест
|
13.93%
|
12.07.2022
погашение
|Купить
|
Тинькофф Банк-001P-01R
Тинькофф Банк
|
13.01%
|
23.04.2021
погашение
|Купить
|
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
|
12.33%
|
08.03.2022
погашение
|Купить
|
КарМани МФК-03-боб
КарМани МФК
|
12.27%
|
16.07.2021
погашение
|Купить
По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 7,6% годовых (доходность к погашению — 7,74% годовых), что составляет 94 базисных пункта к G-curve.
«Планируем разместить рекордный для банка по объему выпуск облигаций, имеющий также исторически минимальный для нас спред к G-curve. Размещение происходит на фоне значительной переподписки, что свидетельствует о высоком доверии и интересе рынка к долговым обязательствам Росбанка. В ходе маркетинга было подано 42 заявки со стороны инвесторов, а общий спрос достиг 32 миллиардов рублей», — прокомментировала старший вице-президент, руководитель офиса рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич.
Техническое размещение бумаг состоится 13 июля. Организатор и агент по размещению — Росбанк.