Росбанк планирует разместить на Московской бирже рекордный для банка по объему выпуск облигаций серии БО-002Р-09 в размере 20 млрд рублей. Прием заявок на приобретение облигаций данного выпуска состоялся 5 июля. После закрытия книги ставка первого купона данной серии была определена в размере 7,6% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Срок обращения серии — два года (732 дня) с даты начала размещения, купонный период составляет 183 дня. Номинальная стоимость облигаций — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала.

В день открытия книги заявок первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в размере 7,7—7,8% годовых при объеме не менее 5 млрд рублей, что соответствует доходности погашения (YTM) в размере 7,85—7,95% годовых. В течение дня ориентир купона снижался несколько раз до финального уровня 7,6% (доходность 7,74%), при этом объем выпуска был увеличен до 20 млрд рублей.

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По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 7,6% годовых (доходность к погашению — 7,74% годовых), что составляет 94 базисных пункта к G-curve.

«Планируем разместить рекордный для банка по объему выпуск облигаций, имеющий также исторически минимальный для нас спред к G-curve. Размещение происходит на фоне значительной переподписки, что свидетельствует о высоком доверии и интересе рынка к долговым обязательствам Росбанка. В ходе маркетинга было подано 42 заявки со стороны инвесторов, а общий спрос достиг 32 миллиардов рублей», — прокомментировала старший вице-президент, руководитель офиса рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич.

Техническое размещение бумаг состоится 13 июля. Организатор и агент по размещению — Росбанк.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

