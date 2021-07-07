Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 ноября принять дополнительные меры по льготному кредитованию МСП, в том числе для повышения доступности таких займов, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Принять дополнительные меры по льготному кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающие в том числе повышение доступности и объемов такого кредитования, а также увеличение охвата льготным кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства», — сказано в перечне поручений по итогам прямой линии президента с гражданами РФ, состоявшейся 30 июня.

Поручение дано правительству совместно с Банком России и акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» при участии системно значимых кредитных организаций.

Срок — до 1 ноября 2021 года.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

