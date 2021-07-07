Клиенты ВТБ смогут оформить кредит наличными с 18 лет, включая программу рефинансирования, кредит на образовательные цели, а также кредитные карты. Ранее продукты были доступны заемщикам с 21 года и со стажем работы более года, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Клиенты ВТБ в возрасте от 18 до 22 лет теперь могут оформить кредит наличными на сумму до 500 тыс. рублей и сроком до пяти лет. Минимальная ставка составит 5,4% годовых при условии подключения страхования. Программа «Рефинансирование» позволит объединить несколько кредитов разных банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные деньги.

Для молодых клиентов в возрасте от 18 до 22 лет банк также смягчил требования к трудовому стажу. Для получения кредита достаточно отработать не менее трех месяцев на последнем месте работы.

«В этом году ВТБ в рамках стратегии активизировал работу с молодежью, для которой планируется значительное обновление продуктов и цифровых сервисов, в частности персонализация карт и программы лояльности, запуск детской банковской карты. В мае мы запустили целевой «Образовательный кредит», чтобы студенты или их родители смогли оплачивать обучение в вузах или получать дополнительное образование. Теперь мы делаем нашу кредитную линейку еще более доступной. Понимая, что молодые люди впервые будут пользоваться кредитами, мы специально ограничили максимальную сумму уровнем в 500 тысяч рублей. Для них мы разработали отдельную кредитную процедуру, которая будет оценивать уровень дохода молодых клиентов и период их трудоустройства с учетом специфики этого сегмента. Считаем это крайне важным, чтобы обеспечить молодежь средствами для решения финансовых вопросов, но при этом не допустить закредитованности», — отметил начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ Евгений Благинин.

Оформить заявку на кредит наличными, в том числе рефинансирование или кредитную карту клиенты могут на сайте банка или мобильном приложении «ВТБ Онлайн», в контакт-центре или офисе ВТБ.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

