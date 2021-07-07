Чистая прибыль ВТБ за шесть месяцев текущего года составила 129,5 млрд рублей, в том числе в июне — 17,5 млрд, увеличившись в 2,5 раза и в 175 раз соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Такие данные отчетности по РСБУ (неконсолидированные) приводятся в релизе банка.

Чистый процентный доход достиг 287,1 млрд рублей за первое полугодие и 51,9 млрд за июнь (плюс 28,7% и плюс 33,4% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года соответственно). «Ключевым фактором роста чистого процентного дохода стал выросший объем процентных активов — кредитного портфеля и долговых ценных бумаг Российской Федерации. За первое полугодие доход от долговых ценных бумаг Российской Федерации составил 33 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом в 3,3 раза», — поясняется в сообщении.

Полугодовой чистый комиссионный доход составил 77,8 млрд рублей, июньский — 12,9 млрд (плюс 36,3% и плюс 38,7%).

Расходы на резервы под обесценение составили 58,5 млрд рублей в первом полугодии и 10,6 млрд рублей за июнь, снизившись на 42,8% и 56% в годовом выражении.

Совокупные активы банка на 1 июля 2021 года достигли 18,1 трлн рублей, увеличившись на 10,9% за первое полугодие и на 1,4% за июнь.

Суммарный кредитный портфель составил 12,6 трлн рублей (плюс 6,6% за полгода и плюс 0,4% за июнь). Объем кредитов физическим лицам вырос на 16,6% с начала года и на 3,7% за отчетный месяц — до 3,8 трлн рублей (30,2% суммарного кредитного портфеля). Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам, составил 8,8 трлн рублей, увеличившись на 2,8% с начала года и сократившись на 0,9% за июнь.

Портфель ценных бумаг с начала года увеличился на 41,4% до 3 трлн рублей, в том числе на 3,6% за июнь. Основным фактором роста вложений в ценные бумаги стали инвестиции банка в долговые обязательства России (ОФЗ).

Объем средств клиентов равен 15,6 трлн рублей (плюс 15,1% с начала года и плюс 1,1% за июнь). Удельный вес средств юридических и физических лиц составляет 66,3% и 33,7% соответственно.

Общий регулятивный капитал банка составляет 1 трлн 811,7 млрд рублей, он прибавил 5,4% за июнь и 10,1% с начала года. В структуре общего капитала 1 трлн 249,1 млрд рублей составляет базовый капитал, 1 трлн 537,6 млрд — основной капитал. «Нормативы достаточности капитала банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 июля 2021 года норматив Н1.0 (общий) составлял 11,89%, Н1.1 (базовый) — 8,18%, Н1.2 (основной) — 10,08%. За первое полугодие в регулятивный капитал были включены выпущенные банком субординированные облигации на сумму 139,3 млрд рублей, в том числе за июнь в регулятивный капитал были включены субординированные облигации на сумму 76,9 млрд рублей», — указано в сообщении.

«Результаты июня и первого полугодия отражают выход банка на устойчивый уровень прибыльности на фоне существенного роста баланса и объема операций в текущем году. Комбинация сильного органического роста бизнеса, нормализации расходов на обесценение и умеренный рост издержек создают основу для достижения сильных результатов во втором полугодии и за весь год», — комментирует старший вице-президент, руководитель департамента учета и отчетности ВТБ Михаил Коваленко.



В сообщении ВТБ уточняется, что представленные финансовые показатели являются предварительными и могут быть дополнены и изменены в процессе подготовки публикуемой отчетности банка.

Ася ШАЛИМОВА