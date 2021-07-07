Распространение системы QR-кодов на магазины и транспорт в Москве поддерживают 16% жителей. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob. При этом две трети москвичей высказались против этой меры.

Ранее руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что система QR-кодов, действующая в Москве при посещении ресторанов и кафе, может быть распространена и на другие сферы. Однако большая часть москвичей (67%) против того, чтобы свободно посещать магазины и ездить в транспорте могли только те, кто вакцинировался от коронавируса или переболел им.

В том, что такая мера необходима, убеждены 16% жителей столицы, при этом 13% считают, что систему QR-кодов надо ввести и в магазинах, и в транспорте, 2% — только в магазинах и 1% — только в транспорте. Свою позицию они объясняют тем, что COVID-19 стал еще более опасным, а значит, необходимо предотвратить его дальнейшее распространение. «Хочешь гулять по торговому центру — вакцинируйся и гуляй», — комментируют опрошенные.

При этом идею распространения системы QR-кодов на сферы транспорта и/или торговли вакцинированные одобряют на порядок чаще, чем москвичи, которые пока воздерживаются от прививки. Если среди тех, кто сделал прививку, эту меру считают необходимой трое из десяти, то среди тех, кто не болел и не вакцинировался, — лишь 6%, а среди тех, кто болел и не делал прививку, — 9%, отмечается в исследовании.

Всего в опросе сервиса приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения столицы.

Анна КОМАРОВА