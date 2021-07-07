ВТБ повысил ставку по накопительному счету «Копилка» до 6% годовых на первые три месяца его использования, при этом есть способ дополнительно увеличить доходность, сообщили в кредитной организации.

Предложение актуально для новых и действующих клиентов ВТБ, которые впервые открыли накопительный счет «Копилка». Согласно информации на сайте банка, базовая доходность по счету составляет 4% годовых, эта ставка действует с четвертого месяца, а также распространяется на суммы от 1 млн рублей.

Проценты выплачиваются на счет ежемесячно, при этом доход начисляется за каждый день хранения средств на счете, следует из релиза.

Увеличить доходность продукта можно за счет подключения опции «Сбережения» к «Мультикарте»: надбавка при совершении покупок по карте на сумму от 10 тыс. рублей составит 1 процентный пункт (таким образом, ставка за первые три месяца вырастет до 7% годовых). Надбавка распространяется на минимальный совокупный остаток до 1,5 млн рублей.



В банке уточняют, что ограничений по минимальной сумме для открытия счета нет.

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Ася ШАЛИМОВА