Комиссия по рассмотрению жалоб на принятые Центробанком решения о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям или требованиям к деловой репутации за время своей работы получила 973 обращения от финансистов, не согласных с этими решениями, и удовлетворила 449 жалоб. Такие данные по состоянию на 1 июля 2021 года приводятся в тематическом обзоре регулятора.

Напомним, комиссия с 28 января 2018 года рассматривает жалобы должностных лиц и владельцев крупных пакетов акций (долей) финансовых организаций на признание их не соответствующими установленным требованиям.

По информации ЦБ, в общем количестве поступивших жалоб 690 были связаны с деятельностью 159 кредитных организаций, 283 — с деятельностью 77 некредитных финансовых организаций.

«За истекший с начала работы комиссии период (с 28 января 2018 года) по состоянию на 1 июля 2021 года в комиссию поступило 973 жалобы, рассмотрены 764 жалобы, из них по 315 жалобам принято решение об отказе в удовлетворении, по 449 — об удовлетворении», — указано в материале.

По состоянию на 1 апреля 2021 года сообщалось о 394 удовлетворенных за время работы комиссии жалобах.

В недавнем интервью «Интерфаксу» директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России Людмила Тяжельникова рассказывала, в каких случаях лица, попавшие в черный список ЦБ, могут быть реабилитированы.

Глава департамента ЦБ: финорганизации стали осторожнее относиться к подбору персонала Банкиры с подмоченной репутацией, попавшие в черный список ЦБ, иногда возвращаются в финансовую сферу, но финорганизации сейчас более осторожно относятся к подбору персонала. Об этом рассказала директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России Людмила Тяжельникова в интервью «Интерфаксу», которое выложено на сайте регулятора.

По данным регулятора, в 2021-м наблюдается существенный рост количества поступивших в комиссию жалоб. Так, за полгода поступила 241 жалоба. Для сравнения: в 2018 году было 225 жалоб, в 2019-м — 330, в 2020-м — 177. Во II квартале 2021 года поступило 124 жалобы против 21 за аналогичный период прошлого года.



«Рост обращений обусловлен в том числе увеличением количества жалоб лиц, деятельность которых связана с некредитными финансовыми организациями, — уточняют в Центробанке. — В 2021 году (по состоянию на 1 июля 2021 года) таких обращений поступило 119, в 2020 году — 64».

Ася ШАЛИМОВА