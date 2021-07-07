🔹 Годовая инфляция в России ускорилась с 6,02% в мае до 6,5% в июне, свидетельствуют данные Росстата. Как отмечают СМИ, это максимальное значение с лета 2016 года.

🔹 В ситуации с телефонным мошенничеством в России есть все признаки национального бедствия, заявил зампред правления СберБанка Станислав Кузнецов. По оценкам госбанка, против россиян сегодня работают около 150—170 преступных кол-центров, каждый из них имеет около 30—40 «звонарей».

🔹 В РФ вдвое выросло количество банкротств среди населения. За шесть месяцев этого года суды признали несостоятельными 88 тыс. граждан, включая ИП, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Ключевым фактором ускорения темпов личного банкротства стало повышение информированности граждан, причем не по официальным каналам, а «из уст в уста», а также снижение стоимости таких процедур, считают эксперты.

🔹 Нуждающихся в господдержке россиян определят с участием налоговой службы и окажут материальную помощь, даже если они за ней не обращались. Минтруд подготовил поправки в закон «О государственной социальной помощи», которые усовершенствуют порядок оказания поддержки малоимущим гражданам, если они будут соответствовать критериям ее оказания.

🔹 В России готовят поправки в законодательство о возможности конфискации криптоактивов, ставших источниками дохода от преступлений. В настоящее время идет работа по внесению изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.

🔹 МСП Банк уменьшает уставный капитал более чем в два раза, чтобы устранить основание для осуществления мер по предотвращению банкротства. Эта мера позволит снять нагрузку на уставный капитал и создаст возможности для дальнейшего роста объемов поддержки МСП.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

