Аналитики группы компаний «Финам» рекомендуют инвесторам покупать акции американской нефтегазовой компании Chevron, ожидая роста их стоимости на 17,9%. В ближайшие пять лет Chevron планирует увеличивать добычу в среднем на 3,5% в год, в результате свободный денежный поток может вырасти более чем на 10%. Ценные бумаги компании рекомендуется покупать с целевой ценой 122,57 доллара.

Chevron — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Ее деятельность включает в себя добычу и переработку нефти и газа, нефтехимию, производство СПГ, а также развитие возобновляемых источников энергии. В I квартале 2021 года компания заметно ухудшила свои финансовые результаты: выручка выросла на 1,7% год к году, но EBITDA сократилась на 19,5%, а скорректированная чистая прибыль на акцию упала на 30,2%.

Как отмечается в исследовании, негативным фактором для компании в I квартале стал не до конца восстановившийся спрос на нефтепродукты. Однако сейчас на ключевом для Chevron рынке нефти благоприятная конъюнктура. «В последние несколько недель тезис о растущем спросе на нефтепродукты уже начинает подтверждаться снижением запасов сырой нефти и бензина в США», отмечают аналитики. Они уверены, что рост цен на нефть выше докризисных уровней станет сильным драйвером восстановления финансовых результатов компании уже в этом году.

К тому же, как добавляют эксперты, Chevron много внимания уделяет стратегии по снижению выбросов углекислого газа, что положительно влияет на ее инвестиционную привлекательность. В перспективах нефтегазового гиганта уверен и Уоррен Баффетт — в прошлом году его фонд Berkshire Hathaway купил 48,5 млн акций Chevron на сумму 4,1 млрд долларов. На собрании акционеров бизнесмен защищал инвестицию от критики, отмечая, что углеводороды будут нужны миру как минимум ближайшие несколько лет.

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Дополнительным преимуществом в «Финаме» указывают на тот факт, что компания входит в список «дивидендных аристократов» и уже на протяжении 33 лет регулярно повышает выплаты акционерам. По итогам 2021 года, по мнению аналитиков, размер дивидендов может составить 5,31 доллара на акцию, что соответствует доходности свыше 5% годовых: «На данный момент Chevron может комфортно поддерживать текущий уровень дивидендов, если цены на нефть будут не ниже 45—50 долларов за баррель», — подчеркивают аналитики.

Эксперты прогнозируют, что финансовые результаты компании во II квартале продемонстрируют рост, и в ближайшие месяцы акции Chevron компенсируют отставание от секторального индекса нефти и газа.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

