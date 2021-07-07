СберБанк открыл офис нового формата в Хабаровске по адресу: ул. Шевчука, д. 29. Как следует из сообщения Дальневосточного банка «Сбера», это первый такой офис кредитной организации на Дальнем Востоке и один из первых в целом по России.

В банке отмечают, что в новом офисе клиенты смогут получить все прежние финансовые услуги, но на другом уровне. «Новый офис «Сбера» — трансформируемый и безбарьерный. Рабочие места сотрудников мобильные: получить необходимые услуги можно в любом месте офиса. Для конфиденциальных вопросов предусмотрена переговорная комната», — отмечается в сообщении.

Кроме того, зона самообслуживания оборудована банкоматами нового поколения. «Их рабочая область стала больше: визуально они похожи на смартфоны. Снять деньги можно как по карте или смартфону, так и просто по улыбке. В банкомате доступна система распознавания лиц. Новые устройства самообслуживания работают быстрее, принимают и выдают за один раз до 300 купюр (предыдущий максимум — 200). Банкоматы оснащены антибликовым покрытием: клиенты, стоящие позади, не будут видеть, что изображено на экране», — пояснили в «Сбере».

Также уточняется, что в офисе нового формата можно сдать карты с истекшим сроком годности на переработку через банкомат.

Банкоматы СберБанка принимают пластиковые карты на переработку В банкоматах СберБанка появилась возможность сдать банковскую карту с истекшим сроком действия на переработку. Чтобы утилизировать карту, достаточно вставить ее в банкомат, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

В «Сбере» подчеркивают, что он «переосмыслил саму сущность банковского отделения». Так, в офисе нового поколения оборудована кофейня, где клиенты могут «не просто выпить чашку кофе, но и провести дружескую или деловую встречу». Новый офис также оборудован для людей с особыми потребностями: в банкомате есть текст Брайля и разъем для наушников.

Помимо этого в отделении оборудована зона SberDevices, где можно протестировать продукты и сервисы экосистемы «Сбера»: подключиться к онлайн-кинотеатру Okko, стриминговому аудиосервису «СберЗвук», воспользоваться смарт-дисплеем SberPortal и ТВ-приставкой SberBox, голосовыми помощниками, а также специальными предложениями от «СберМаркета» (сервиса по доставке товаров из супермаркетов) или Delivery Club (сервиса доставки заказов из ресторанов и кафе). «Для самых маленьких посетителей предусмотрен игровой уголок, где их ждет знакомство с героями мультфильмов», — добавляют в банке.

Также в новом офисе оборудована зона «СберЛогистики»: клиент может отправить или получить посылку через сервис, воспользоваться примерочной комнатой и, если товар не подошел, отправить его обратно продавцу. Упаковка заказов бесплатная.



По словам председателя Дальневосточного банка СберБанка Андрея Черкашина, в общей сложности на Дальнем Востоке откроется четыре отделения банка нового формата, три из которых — в Хабаровске. Так, еще одно отделение нового формата скоро начнет работу по адресу: ул. Краснореченская, д. 157, а в сентябре свои двери откроет обновленный офис на ул. Ленина, д. 33, указано в сообщении «Сбера».

Ася ШАЛИМОВА