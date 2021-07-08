📰 В ближайшие недели курс рубля останется в диапазоне 73,5—75,5 к доллару и 87—89 к евро, поделился своим мнением с «Российской газетой» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, провал переговоров ОПЕК+ повысил риски для нефтяного рынка, однако цены пока остаются на высоком уровне. Во второй половине июля поддержку рублю окажут налоговый период и увеличение реальной процентной ставки, отметил эксперт. Васильев уверен, что экспортеры будут конвертировать валютную выручку в рубли для выплат в бюджет. Кроме того, аналитик напомнил об ожидающемся подъеме ставки ЦБ на 50 или 100 базисных пунктов, до 6—6,5% годовых. Увеличение реальной рублевой процентной ставки будет поддерживать российскую валюту, в том числе за счет повышения привлекательности операций керри трейд для инвесторов, пояснил он.

📰 Власти могут потратить 0,5–1 млрд рублей на выделение дополнительных бюджетных мест на IT-направлениях в вузах, пишут «Известия» со ссылкой на прогнозы представителей образовательных учреждений и аналитиков. Есть риск того, что из-за шквала заявок выделенных по плану бесплатных мест на эти специальности может не хватить. Желающих сдавать ЕГЭ по информатике в этом году оказалось рекордное количество — 113 тыс. человек, по факту экзамен прошли свыше 94 тыс. человек, что на 12% больше, чем в 2020 году. В этом году прием выпускников на бюджетные места по IT-направлению уже по плану увеличился на четверть по сравнению с предыдущим — до 80 тыс. человек. Эксперты уверены, что в этом году, как и в прошлом, на бюджет примут на 2—3% больше выпускников сверх заявленного плана, однако с учетом повышенного спроса на IT-направления стоит ждать ужесточения отбора в вузы.

📰 Расширение использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) требует ужесточения регулирования на государственном уровне, следует из данных экспертного опроса Специального комитета по искусственному интеллекту Совета Европы, пишет «Коммерсант» . В России, согласно данным другого опроса, по отношению к ИИ нет настороженности — лишь треть респондентов опасаются потери работы из-за внедрения этой технологии, а две трети хотели бы использовать ее для того, чтобы работать меньше при сохранении уровня своего дохода. Больше всего возможностей для применения ИИ эксперты видят в здравоохранении (диагностика), защите окружающей среды (прогнозирование изменений климата), образовании (расширение доступа к нему) и финансовой сфере (борьба с мошенничеством). Помимо этого, ИИ может помочь в борьбе с дискриминацией за счет обеспечения равного доступа к тем или иным благам или услугам.

📰 Как утверждается в традиционном ежегодном отчете Счетной палаты, общий объем неконкурентных госконтрактов, заключенных в 2020 году, составил 74,1% от всех контрактных соглашений, осуществленных на основании 44-ФЗ, пишет РБК . Как полагают аудиторы, отчасти причиной нерыночных ведомственных закупок послужила сложная эпидемиологическая обстановка из-за COVID-19. Пандемия была официально признана обстоятельством непреодолимой силы, в связи с чем стали возможны покупки у единственного поставщика при условии, что приобретаемые товары, работы или услуги используются для предупреждения или ликвидации последствий эпидемии.

Анна КОМАРОВА