Потребительский спрос на золото, а именно на ювелирные изделия, слитки и монеты в I квартале 2021-го вырос впервые с начала прошлого года, пишут «Известия» . Показатель повысился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, до 11,8 т, сообщила директор по государственной политике и взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Татьяна Фиц. Основные причины тому — постепенное восстановление экономики, повышение потребительского доверия и снижение цен на золото с рекордных максимумов августа прошлого года. Так, за первые три месяца 2021-го его стоимость упала на 10%, до 1 691 доллара за тройскую унцию. Главная причина меньшей динамики спроса в России по сравнению с другими странами — крупнейшая в мире ставка НДС в 20% на слитки из благородного металла. Отмена этого налога позволит повысить розничные покупки золота населением на 50 т в год, считает Фиц.

В банках подтвердили повышение спроса россиян на драгметалл в 2021 году. В I квартале интерес населения к инвестиционным монетам вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, сообщил вице-президент, руководитель торговых операций банка «Открытие» Алексей Зайцев. К этому инструменту обратились как к защитному активу от волатильности рынков, отметил директор департамента развития инвестиционных решений и премиального бизнеса Росбанка Дмитрий Енуков. Такими вложениями инвесторы стремятся сбалансировать свои портфели на фоне высоких значений фондовых индексов, поэтому рост вложений россиян в драгоценные металлы продолжится, считает он.

Эксперты: дедолларизация может обогатить инвесторов в драгметалл Золото стало одним из наиболее интересных вариантов вложения, так как за последние 15 лет его котировки выросли почти в шесть раз.

Во II квартале население продолжило активно инвестировать в благородный металл. В банках уверены, что отмена НДС на драгметалл повысит спрос россиян на него еще сильнее. Это также может стать стимулом дедолларизации экономики, так как золото будет хорошей альтернативой для вложений физлиц, считает руководитель департамента по операциям с драгоценными металлами Совкомбанка Елена Магера. Отмена НДС на слитки позволит значительно оживить рынок инвестиций в золото, увеличив спрос в том числе со стороны ювелирной промышленности, сообщил руководитель группы товарных рынков ПСБ Сергей Устименко.

По мнению экспертов, сейчас НДС — основное препятствие для инвестиций физических лиц в золото, после отмены налога покупка благородного металла в слитках может кратно вырасти. Учитывая изменения в денежно-кредитной политике центральных банков, объем вложений в золото будет увеличиваться быстрыми темпами уже в 2021 году, в России потребительский спрос может вырасти на 35—45%, до 42—45 т, считают эксперты.