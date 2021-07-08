Россияне невнимательно изучают трудовые договоры при устройстве на работу, считают 48% представителей российских компаний, 9% убеждены, что они их просто не читают, пишут «Известия» . Это показал опрос Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ и Аналитического центра НАФИ. Только 37% работодателей утверждают, что в процессе трудоустройства будущие сотрудники всегда или почти всегда изучают договор перед тем, как его подписать.

Среди топ-менеджеров выше доля тех, кто уверен во внимательности своих потенциальных сотрудников (51% среди директоров и замдиректоров предприятий), отмечают аналитики. Менеджеры по персоналу придерживаются другого мнения: только 23% из них считают, что сотрудники всегда или почти всегда читают трудовой договор, а 65% убеждены, что единой модели поведения в данном случае не существует: половина трудоустраивающихся уделяют внимание договору, а другая — нет.

Многие сотрудники считают трудовой договор формальностью, потому и не уделяют ему должного внимания, считает карьерный консультант Ильгиз Валинуров. По его словам, более внимательно к таким документам относятся соискатели на руководящие должности, предполагающие большую ответственность.

Путин подписал закон о единой цифровой платформе в сфере занятости Президент России Владимир Путин подписал закон о создании на базе портала «Работа в России» единой цифровой платформы для предоставления госуслуг в сфере занятости. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Отношение к трудовым договорам различается в зависимости от направления деятельности организации. Так, представители сферы недвижимости чаще других отмечают, что их соискатели всегда или почти всегда читают трудовой договор (46% против 37% в среднем по стране). Чем меньше компания, тем менее внимательны потенциальные сотрудники к тому, что написано в официальном контракте. Так, лишь 5% представителей крупных предприятий считают, что новые работники не читают договор при трудоустройстве, тогда как в сегменте малого бизнеса эта доля в два раза выше (11%).

Судебная практика по трудовым спорам разнообразна, отметила адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева. В трудовом договоре часто указывается не вся сумма зарплаты, а лишь ее часть, и в случае невыплаты зарплаты работник сможет взыскать только ту денежную сумму, которая указана в документе. Это же правило распространяется на случай взыскания зарплаты за время вынужденного прогула. Кроме того, нужно понимать, что трудовой договор может быть заключен бессрочно, а может быть срочным, а невнимательный работник не имеет представления об этом, отметила Астаева.