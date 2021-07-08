Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит крупных производителей из-за роста цен на строительные материалы, говорится в сообщении ведомства.

«В связи с продолжающимся повышением цен на рынке строительства и смежных рынках ФАС России поручила своим территориальным управлениям провести проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов на предмет причин повышения цен на соответствующую продукцию в первом полугодии 2021 года», — отмечает ФАС.

Также с целью контроля цен на бетон, кирпич, древесные материалы и ПВХ-продукцию территориальные органы ФАС России будут проводить регулярный мониторинг.

При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ведомство примет соответствующие меры.

Росстат накануне опубликовал данные по инфляции, из которых следовало, что из непродовольственных товаров взрывной рост стоимости (в июне к июню предыдущего года) показали строительные материалы — 23,9%.



Ранее президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии заявил, что власти предпринимают необходимые шаги для стабилизации ситуации с ценами на стройматериалы. Отвечая на вопрос о подорожании стройматериалов, глава государства связал это с изменением конъюнктуры по многим товарам на мировых рынках, в частности металлам. «На мировых рынках резко поднялась цена на металл. Кстати говоря, это продовольствия тоже касается: на сахар на мировых рынках поднялись цены, и наши производители потащили за границу, у нас дефицит возник, и цены пошли наверх. То же самое и с металлом: выросли цены на мировом рынке на металл — значит, здесь стараются поднять до мирового уровня. Соответственно, и все, что с этим связано, сразу начинает дорожать», — пояснил президент.

Екатерина САВЕЛЬЕВА